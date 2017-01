Islamistleder drept på Filippinene

Ifølge en politirapport ble Mohammad Jaafar Maguid sporet opp og skutt på et badested på øya Mindanao sør i landet torsdag. Tre «medsammensvorne» ble pågrepet. Maguid stiftet og ledet gruppen Ansar al Khalifah, som er en av flere militante islamistgrupper på Mindanao. Øya har vært åsted for tiår med opprør som har kostet 120.000 mennesker livet.

– Han var etterlyst for flere bombinger. De brukte hjemmelagde bomber og drepte folk på byfestivaler. De flagget med IS-flagget i leirene sine og ønsket å bli anerkjent av IS, sier den regionale politisjefen Cedric Train.

I november 2015 ble åtte medlemmer av gruppen drept i Maguids hjemby Palembang på Mindanao, rundt 1.000 kilometer sør for hovedstaden Manila.

– Da kan de forsøke å hevne seg, så vi må doble beredskapen, sier innenrikssekretær Ismael Sueno og viser til at det skal holdes en rekke katolske festivaler denne måneden.

Ansar al Khalifah sto bak et bombeangrep i 2008 der to sivile ble drept. I tillegg har de gjennomført en rekke ran og andre forbrytelser, ifølge direktør Sidney Jones ved et indonesisk institutt for politisk konfliktanalyse. I fjor dukket 32 år gamle Maguid opp på en video på sosiale medier der han og flere andre militante ledere i området sverget troskap til IS. (©NTB)