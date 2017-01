Amnesty: Pro-irakisk milits har våpen fra 16 land

Den sjiadominerte militsen ble dannet i 2014 for å støtte den irakiske regjeringen i kampen mot ekstremistgruppen IS. Amnesty mener militsen har begått krigsforbrytelser. Sunnimuslimer har vært mål for militsen, som straffritt har kunnet utføre likvideringer, tortur og forsvinninger, samt andre forbrytelser.

– Internasjonale våpenleverandører, inkludert USA, europeiske land, Russland og Iran, må våkne opp og innse at alle overføringer av våpen til Irak innebærer en risiko for at våpnene havner hos militsgrupper som i lang tid har begått menneskerettighetsbrudd, sier Patrick Wilcken, som jobber med våpenkontroll for Amnesty. Norge nevnes ikke blant produsentlandene som ramses opp i rapporten.

– I stedet for uhemmet å hylle militsen som helter som slåss mot IS, må Iraks myndigheter slutte å lukke øynene for systematiske overgrep som har nøret opp under den sekteriske volden.

I tillegg til å samle informasjon i felten, støtter Amnesty seg på foto- og videoanalyse for å dokumentere hvilke våpen de paramilitære bruker. Amnesty sier de over 100 våpentypene – som inkluderer stridsvogner, skarpskyttergeværer og automatvåpen – er produsert i minst 16 forskjellige land. Våpen har blitt levert av statlige institusjoner med myndighetens velsignelse, men militsmedlemmer har også kjøpt våpen i det private markedet og på nettet.

Amnesty ber land som selger våpen til Irak, iverksette tiltak for å sikre at de ikke havner hos militsgrupper som har gjort seg skyldige i overgrep. (©NTB)