WikiLeaks oppfordrer Obama-staben til å lekke dokumenter

– Systemadministratorer: Ikke la Det hvite hus ødelegge USAs historie igjen. Kopier nå og send dokumenter til WikiLeaks, skriver WikiLeaks i en oppfordring på Twitter.

Oppfordringen følges videre av en setning om at WikiLeaks utlover en dusør på 20.000 dollar for informasjon som fører til pågripelse eller avsløring av folk i Obama-administrasjonen som måtte ødelegge viktige dokumenter.

Kort tid etter ble WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange intervjuet av TV-kanalen Fox fra sitt eksil i den ecuadorianske ambassaden i London. Han kastet i intervjuet ikke nytt lys over hvem som ga WikiLeaks kopi av tusenvis av hackede eposter fra Demokratene og Hillary Clinton.

WikiLeaks la under valgkampen fram dokumenter som viser at amerikansk etterretning angivelig konkluderer med at Russland har vært involvert i hacking-saken, i et forsøk på å sikre valgseier til Trump.

– Kilden er ikke den russiske regjeringen. Det er ingen statlige organer, sier Assange i intervjuet. (©NTB)