Vil åpne for at tsjekkere skal kunne skyte terrorister

Målsettingen er at også vanlige borgere skal kunne bidra til å hindre at menneskeliv går tapt dersom en terrorist er i ferd med å utføre et angrep, melder det tsjekkiske nyhetsbyrået CTK.

Ifølge byrået har innenriksdepartementet oversendt et lovforslag til nasjonalforsamlingen, og håpet er at det vil bli vedtatt og kan tre i kraft innen neste år.

Innenriksminister Milan Chovanec begrunner forslaget med at man har sett flere land i Vest-Europa bli rammet av terror den siste tiden.

– Dette gjør at man er mer bekymret for sikkerheten i det offentlige rom. Flere tsjekkere får tillatelse til å ha våpen. Hvis ikke situasjonen forbedrer seg innen de neste månedene, tror jeg at antallet våpeninnehavere stiger, sier han ifølge Radio Praha.

Ifølge den nåværende lovgivningen, kan tsjekkere benytte våpen til å forsvare eget liv eller egen eiendom hvis trusselen er stor nok. I alt har mer enn 300.000 personer i Tsjekkia våpentillatelse. (©NTB)