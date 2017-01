Tyrkia mener brudd på våpenhvilen kan avspore fredssamtaler

Utenriksminister Mevlut Cavusoglu sier til det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu at Iran og Russland må legge press på allierte for å opprettholde våpenhvilen.

Det er planlagt fredsforhandlinger i Kasakhstan i slutten av januar. De planlagte forhandlingene er et samarbeid mellom Russland, som støtter regimet til president Bashar al-Assad, og Tyrkia og Iran, som støtter opprørerne.

Cavusoglu mener fredsforhandlingene «kan mislykkes om vi ikke klarer å stoppe de opptrappede voldelighetene».

Våpenhvilen ble fremforhandlet av Russland og Tyrkia og har støtte i FNs sikkerhetsråd, men tirsdag kom meldingen om det første dødsofferet siden avtalen trådte i kraft fredag forrige uke. Rapportene om at volden er i ferd med å trappes opp, kommer etter at tolv syriske opprørsgrupper få timer tidligere varslet at de vil innstille alle diskusjonene om fredssamtalene i Kasakhstan. De begrunner dette med at regimet til president Bashar al-Assad har brutt våpenhvilen. (©NTB)