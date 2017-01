Smog fører til flyinnstillinger og stengte skoler i Kina

Ifølge den amerikanske ambassaden har partikkeltettheten i luften i Beijing blitt målt på 345 mikrogram per kubikkmeter, langt over anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som har en maksgrense på 25. Når forurensningen når over 300 på indeksen, blir beboere oppfordret til å holde seg innendørs.

– Jeg bruker en maske innendørs ettersom luften her ikke er særlig mye bedre enn ute. Om dette problemet ikke løses snart, må jeg flytte familien min til et annet sted, sier en sykehusresepsjonist i Beijing til nyhetsbyrået DPA.

Ved Zhengzhou Xinzheng internasjonale flyplass er over 180 fly blitt innstilt i løpet av de siste to dagene, og en rekke andre flyplasser melder om store forsinkelser. Onsdag morgen var sikten ved Zhengzhou Xinzheng-flyplassen på kun 50 meter.

Ifølge eksperter har kinesiske myndigheter oppnådd blandede resultater i sin kamp mot luftforurensningen.

Kina har lenge vært et av verdens mest forurensede land. Det skyldes bruk av kull for energi og store utslipp fra fabrikker. Liten grad av kontroll over industrien pekes på som en faktor til at forurensningsproblemene øker. (©NTB)