Masseflukt etter angrep mot filippinsk fengsel

Masseflukt etter angrep mot filippinsk fengsel

Manila (NTB-AP): Over 130 fanger skal være på rømmen etter et angrep mot et fengsel sør på Filippinene. Myndighetene mistenker at muslimske opprørere sto bak angrepet.