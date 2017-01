Israelsk soldat kjent skyldig i drap på palestiner

Sersjant Elor Azaria var tiltalt for drap etter å ha skutt palestineren mens sistnevnte lå på bakken. Onsdag ble han av en israelsk militærdomstol kjent skyldig i saken. Straffeutmålingen er ventet på et senere tidspunkt.

I mars i fjor knivstakk to palestinere en soldat på Vestbredden, som ble påført lettere skader. Azaria og andre soldater svarte med å skyte mot de to palestinerne. Den ene palestineren døde momentant, mens den andre var i live. Han beveget fortsatt på hodet og lå på bakken med hendene utstrakt før han ble skutt av Azaria, viser et videoopptak som menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem framskaffet. Videoen ble raskt spredd på nett, og hendelsen og tiltalen mot Azaria har skapt stor splittelse i Israel.

Ifølge sersjant Azaria hadde palestineren en kniv innen rekkevidde, men dette motbevises i videoen, ifølge BBC.

Den israelske forsvarsministeren Avigdor Lieberman kaller kjennelsen «vanskelig», og sier han er uenig i rettens konklusjon. Han ber samtidig folk om å respektere den avgjørelsen retten har tatt. Han legger til at det israelske forsvaret vil «gjøre alt det kan for å hjelpe soldaten og hans familie».

Ifølge den israelske avisen Haaretz samlet hundrevis av demonstranter seg utenfor rettsbygningen onsdag. (©NTB)