Høyeste inflasjon på tre år i eurosonen

Den årlige inflasjonen ble i desember registrert på 1,1 prosent.

Dermed har inflasjonen begynt å nærme seg målet som Den europeiske sentralbanken (ESB) har satt på 2 prosent.

Til sammenligning var inflasjonen på årsbasis i november på 0,6 prosent. I oktober var inflasjonen på 0,5 prosent og i september på 0,4 prosent.

ESB har opprettholdt et lavt rentenivå for å stimulere til økning i lån og for å få inflasjonsnivået opp. (©NTB)