FN-ansatt dømt til fengsel i Israel for Hamas-støtte

Ingeniøren Waheed Borsh har jobbet for FNs utviklingsprogram (UNDP) siden 2003 og ble pågrepet av israelsk politi i august i fjor.

Ifølge dommen omdirigerte han 300 tonn med steinfyll fra et UNDP-prosjekt på Gazastripen til et kaianlegg som Hamas bygger.

UNDP hevdet under rettssaken at Borsh fulgte instruksjoner fra palestinske myndigheter og at steinleveransen havnet der den skulle.

– Vi har full dokumentasjon på dette, slo UNDP fast.

Onsdag ble det ifølge forsvareren Lea Tsemel inngått forlik i saken. Det innebærer at Borsh får en dom på sju måneders fengsel. Med fratrekk for tiden i varetekt slipper han ut 12. januar. (©NTB)