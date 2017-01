Brende besøker Saudi-Arabia

– Situasjonen i Jemen er svært alvorlig. 82 prosent av innbyggerne trenger nødhjelp. Landet trenger en politisk løsning som omfatter alle parter i konflikten, sier Brende.

Over 7.000 mennesker er ifølge FN drept i Jemen siden mars 2015, da en koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana et halvt år tidligere.

Saudi-Arabia har fått krass internasjonal kritikk for vilkårlig bombing av sivile i Jemen, noe som i desember fikk USA til å stanse leveransene av visse våpen til landet.

Brende skal under besøket blant annet møte kong Salman bin Abdulaziz bin Saud og kronprins Mohammad bin Nayef, samt Jemens visestatsminister og utenriksminister Abdulmalik al-Mekhlafi.

Menneskerettssituasjonen i Saudi-Arabia vil også bli tema under besøket, både i samtalene med landets ledere og under et møte med lederen for National Society for Human Rights. (©NTB)