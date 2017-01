Abbas tror ikke USA flytter ambassade til Jerusalem

Abbas sier dette i et møte med representanter fra det israelske sosialdemokratiske partiet Meretz, skriver avisen Haaretz. Uttalelsen kommer til tross for at Trump og hans rådgivere gjentatte ganger har sagt at ambassaden bør flyttes. Ambassaden ligger i dag i Tel Aviv.

– Vi har utvist tålmodighet og tilbakeholdenhet stilt overfor Trumps uttalelser. Vi forstår at ting som blir sagt i en valgkamp ikke nødvendigvis gjenspeiler virkeligheten når han trer inn i embetet. Jeg tror ikke han vil flytte ambassaden. Selv han forstår at det ikke er mulig å gå tilbake etter å ha tatt et slikt steg, som vil ha ringvirkninger langt utenfor konflikten mellom Israel og Palestina, sier Abbas, ifølge en kilde avisen har snakket med.

Dersom flyttingen blir noe av, sier Abbas at han vil svare på dette, men han sa ikke noe om hvordan, forteller kilden.

Møtet med Meretz var ett i en rekke av møter Abbas har holdt de siste ti dagene med israelere som støtter en tostatsløsning på konflikten mellom Israel og palestinerne. Han har truffet grupper både i og utenfor det politiske systemet i Israel.

Abbas sier også at han kommer til å delta ved en fredskonferanse i Paris 15. januar, til tross for at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har bestemt seg for å boikotte konferansen. (©NTB)