Valgkommisjonen bekrefter at Moïse vant valget i Haiti

To ulike partier påberopte seg seieren umiddelbart etter første valgrunde 20. november.

Valgkommisjonen fant små uregelmessigheter, men konkluderte med at Jovenel Moïse vant med 55 prosent av stemmene. Valgdeltakelsen var bare på 21 prosent.

Forretningsmannen Moïse vant også valget i 2015, men dette ble annullert etter masseprotester.

Moïse blir tatt i ed 7. februar og ønsker blant annet å utvikle Haiti som et reisemål for økoturisme. De sju siste årene har landet vært avhengig av internasjonal bistand som følge av et ødeleggende jordskjelv i januar 2010. (©NTB)