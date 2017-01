To ulver skutt i Sverige

– De falt på flekken. Det gikk veldig smidig og enkelt, opplyser Per Mellström, kontaktperson for jakten i Gävleborg län.

Han er usikker på om det vil bli like enkelt framover.

Lisensjakten ble innledet 2. januar etter at svensk høyesterett slo fast at til sammen 24 ulver kan felles i løpet av 2017.

Miljøorganisasjoner har protestert mot avgjørelsen. De mener det hindrer en nødvendig populasjonsøkning for å sikre ulvens framtid i svenske skoger.

Det er også åpnet for jakt i Värmland, Dalarna og et område mellom Värmland og Örebro, alle steder som ligger nærmere Norge. Her er det ventet at jakten vil starte onsdag. (©NTB)