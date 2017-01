SOHR: Kritisk tid for våpenhvilen i Syria

Tirsdag meldte SOHR om flere luftangrep mot opprørskontrollerte områder, samtidig som Assad-regimet har sendt forsterkninger til Wadi Barada, et opprørskontrollert område vest for Damaskus.

Våpenhvilen ble framforhandlet av Russland og Tyrkia og har støtte i FNs sikkerhetsråd, men tirsdag kom meldingen om det første dødsofferet siden avtalen trådte i kraft fredag. En kvinne ble drept i et luftangrep i byen Khan Sheikhoun, som ligger langs hovedveien sør for Idlib by, ifølge SOHR.

Luftangrep har også rammet Wadi Barada, der Damaskus viktigste vannkilde befinner seg, men etter at regimet innledet en offensiv i området for tolv dager siden, ble vannforsyningene kuttet.

Begge parter anklager motparten for at vannproblemene. (©NTB)