SOHR: Kritisk for våpenhvilen i Syria

Tirsdag meldte SOHR om flere luftangrep mot opprørskontrollerte områder, samtidig som Assad-regimet skal ha sendt forsterkninger til Wadi Barada, et opprørskontrollert område vest for Damaskus.

Våpenhvilen ble framforhandlet av Russland og Tyrkia og har støtte i FNs sikkerhetsråd, men tirsdag kom meldingen om det første dødsofferet siden avtalen trådte i kraft fredag forrige uke. En kvinne ble drept i et luftangrep i byen Khan Sheikhoun, som ligger langs hovedveien sør for Idlib by, ifølge SOHR.

Luftangrep har også rammet Wadi Barada, der Damaskus' viktigste vannkilde ligger. Vannforsyningene ble kuttet etter at regimet innledet en offensiv i området for tolv dager siden, og begge parter mener motparten har skylden.

Rapportene om at volden er i ferd med å trappes opp, kommer etter at tolv syriske opprørsgrupper få timer tidligere varslet at de vil innstille alle diskusjoner om fredssamtalene som Russland og Tyrkia planlegger i Kasakhstan. De begrunner dette med at regimet til president Bashar al-Assad har brutt våpenhvilen.

I uttalelsen retter opprørsgruppene også skarp kritikk mot Russland, som er alliert med Assad. Det at russerne ikke greier å sikre en våpenhvile, «får oss til å undre oss over om de har evne til å sørge for at regimet og regimets allierte oppfyller de andre delene av avtalen», heter det i uttalelsen. (©NTB)