Sør-Koreas Park møtte ikke opp i riksrettshøring

De ni dommerne i grunnlovsdomstolen skal avgjøre om de skal slutte seg til nasjonalforsamlingens avgjørelse om å stille president Park for riksretten for korrupsjonsanklager.

Domstolen avgjorde forrige uke at Park selv ikke var forpliktet til å møte.

– Vi skal gjøre vårt ytterste for å være rettferdige og grundige i vårt arbeid, sier dommer Park Han-Chul.

Domstolen har seks måneder på seg til å avgjøre om presidenten skal avsettes. I så fall må det avholdes et valg av en ny president innen to måneder.

Park anklages for å være involvert i en korrupsjonsskandale tilknyttet venninnen Choi Son-sil. Choi er siktet for korrupsjon og maktmisbruk og anklages for å ha brukt sitt nære vennskap med presidenten til å påvirke regjeringen, samt til å presse selskaper til å gi store pengebeløp til en stiftelse hun selv skal ha beriket seg på. Park anklages for å ha bistått Choi med pengeutpressingen, samt for å ha bedt medarbeidere lekke hemmeligstemplede dokumenter til Choi. (©NTB)