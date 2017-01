Netanyahu avhørt i tre timer

Avhøret fant sted i statsministerboligen mandag. Politiet har foreløpig ikke villet gå ut med flere opplysninger i saken

Samtidig har justisdepartementet for første gang bekreftet meldingene i israelsk presse om at det foregår en etterforskning.

Den israelske riksadvokaten Avichai Mandelblit sier at flere titall personer er blitt avhørt i Israel og utlandet siden etterforskningen startet i juni 2016.

Bakgrunnen for etterforskningen er at riksadvokaten ble forelagt opplysninger som inneholdt «en lang liste med anklager om at statsministeren angivelig hadde begått lovbrudd ved å krysse etniske normer», ifølge Mandelblit.

Tidligere har Netanyahu blitt etterforsket for økonomiske uregelmessigheter, og det er denne som er bakgrunn for den nye etterforskningen, opplyser justisdepartementet. (©NTB)