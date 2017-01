Minst 26 drept i kamp mot al-Qaida sør i Jemen

Kampene begynte da regjeringssoldater med saudiarabisk flystøtte gikk til angrep på en al-Qaida-base i Marakasha-fjellene i Abyan-provinsen, opplyser ikke navngitte tjenestemenn.

Området har lenge vært regnet som et område der den ytterliggående islamistgruppa har kunnet operere relativt fritt. Mange jihadister som har kjempet i Afghanistan eller i tidligere Sovjet-republikker, skal befinne seg der.

Men kampen mot al-Qaida har fått seg en knekk som følge av den ødeleggende borgerkrigen mellom landets Houthi-bevegelse og regjeringsstyrker.

Den startet i 2014 etter at Houthi-bevegelsen inntok hovedstaden Sana, og den internasjonalt anerkjente regjeringen fikk hjelp av Saudi-Arabia og flere andre sunnimuslimske stater til å slå houthiene tilbake og hindre at de tok kontroll over hele landet.

Før borgerkrigen startet, varslet Houthi-opprørerne at de også ville bekjempe al-Qaida sør i landet, men som følge av borgerkrigen har al-Qaida sluppet unna en større offensiv. (©NTB)