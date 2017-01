Minst 100 hus ødelagt i chilensk skogbrann

– Dette er et høyrisikoområde, og det blir nå evakuert. Evakueringen har vært vellykket, og heldigvis er det ingen tragedier å sørge over, sier innenriksminister Mahmud Aleuy. Han opplyser at strømselskapene kuttet strømmen til nesten 47.000 mennesker av hensyn til sikkerheten, men alle bortsett fra noen få hundre skal nå ha fått strømmen tilbake.

Flere hundre brannfolk fra Valparaíso og områdene rundt kjemper mot brannen, med støtte fra fly og helikoptre. Varmt sommervær og kraftig vind har gjort brannen i det skogkledde området verre.

Etterforskningen av hva som har forårsaket brannen er allerede i gang. (©NTB)