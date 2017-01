Bill og Hillary Clinton deltar under innsettelsen av Trump

Selv om Hillary Clinton led et forsmedelig tap i presidentvalget 8. november, og neppe har noe brennende ønske om å være til stede på Donald Trumps store dag, er det tradisjon at tidligere presidenter og deres ektefeller deltar under presidentinnsettelser i USA.

George W. Bush og hans ektefelle Laura Bush kommer også til å være på plass, og det samme gjør tidligere president Jimmy Carter og hans ektefelle Rosalyn.

Tidligere president George H.W. Bush, som er 92 år gammel og har sviktende helse, har derimot meldt avbud, og det samme har tidligere førstedame Barbara Bush. (©NTB)