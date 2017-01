Tyrkia hevder at nettet snører seg om gjerningsmannen

Ifølge Kurtulmus har politiet nå gjerningsmannens fingeravtrykk, og mandag ettermiddag sendte de også ut et bilde av angriperen.

– Politiet er nå i ferd med å identifisere ham, sier Kurtulmus.

Visestatsministeren bekrefter at åtte personer er pågrepet i forbindelse med angrepet, men gjerningsmannen er ikke blant dem. Hvilken tilknytning de åtte eventuelt har til ham, er heller ikke kjent.

Kurtulmus er overbevist om at terroraksjonen mot nattklubben var et svar på det han hevder er Tyrkias vellykkede militæroperasjon mot de ytterliggående islamistgruppa IS i Syria. Den operasjonen kommer til å fortsette, lover han.

– Uansett hvor de gjemmer seg i 2017, så vil vi spore dem opp. Med Guds vilje og med støtte fra folket, vil vi med hele nasjonens kapasitet tvinge de i kne, sier han.