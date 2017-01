Tass: Utviste diplomater tilbake i Russland

De utviste diplomatene tok av fra Dulles internasjonale flyplass ved den amerikanske hovedstaden. Blant de 96 passasjerene om bord på spesialflyet, som kom ens ærend fra Russland for å hente dem, var også diplomatenes familiemedlemmer.

Utvisningen er en del av sanksjonene president Barack Obama har satt i verk på tampen av sin embetsperiode. Amerikansk etterretning har konkludert med at Russland sto bak hackingen av Det demokratiske partiet under valgkampen og at målet var å påvirke valget.

Så langt er det ikke offentliggjort noen beviser, og russerne nekter å ha stått bak hackingen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har anbefalt at Russland gjengjelder ved å utvise 35 amerikanske diplomater, men president Vladimir Putin sier han ikke kommer til å utvide noen.

– Vi forbeholder oss retten til gjengjeldelsestiltak. Vi planlegger våre neste steg i å reparere russisk-amerikanske relasjoner basert på politikken til administrasjonen til Donald Trump, sa Putin fredag. (©NTB)