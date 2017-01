Syriske opprørere fryser samtaler om planlagte fredsforhandlinger

– Ettersom disse bruddene fortsetter, kunngjør opprørsgruppene at de fryser alle samtaler i tilknytning til forhandlingene i Astana, heter det mandag i en felles uttalelse fra rundt ti av opprørsgruppene i Syria.

Fredsforhandlingene de refererer til, skal etter planen holdes i Kasakhstans hovedstad innen utgangen av januar. Forhandlingene er organisert av Russland, som støtter det syriske regimet, og Tyrkia, som støtter enkelte av opprørsgruppene.

Flere trefninger har forekommet i Syria i de fire dagene som har gått siden det syriske forsvaret og opprørerne bekreftet at de innstiller alle militære operasjoner torsdag 29. desember. Våpenhvileavtalen ble beskrevet som et mulig gjennombrudd i arbeidet for en varig fredsløsning.

FNs sikkerhetsråd vedtok to dager senere en resolusjon som forankret den russisk-tyrkiske fredsplanen for Tyrkia. (©NTB)