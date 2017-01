Selvmordsbombere stormet politistasjoner i Irak

– Det var et terrorangrep mot Mutawakil politistasjon, og nå er angriperne beleiret av irakiske styrker, sier talsmann for innenriksdepartementet, Saad Maan.

Ekstremistgruppen IS har påtatt seg ansvaret for angrepet via sitt propagandanettsted Amaq.

Irakiske sikkerhetsstyrker opplyser til Reuters at sju politimenn er drept i angrep mot to forskjellige politistasjoner, uten at dette er offisielt bekreftet. Kildene føyer til at angrepet ikke er over og at det mandag kveld fortsatt pågikk kamper ved det to politistasjonene.

Ifølge en politisjef i Salaheddin-provinsen, der byen Samarra ligger, er fem av angriperne drept, men det er uklart hvor mange som deltar i angrepet.

Samarra, der irakiske sikkerhetsstyrker har flere av sine hovedkvarter, ble så sent som i slutten av november i fjor utsatt for et lignende angrep. Også da påtok IS seg ansvaret. (©NTB)