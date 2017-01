Obama tar farvel med tale i Chicago

Tirsdag 10. januar skal han holde sin farvel-tale, kunngjorde Obama mandag.

– Jeg vil bruke anledningen til å takke for denne utrolige ferden, for å feire hvordan dette landet har blitt bedre de siste åtte årene, og for å presentere noen tanker om hvor veien går videre, heter det i Obamas uttalelse, gjengitt av CNN.

Obama skriver i en kunngjøring at han følger praksisen som George Washington etablerte da han skrev en farvel-tale til det amerikanske folk for over 220 år siden. George W. Bush holdt også en farvel-tale i 2009, i Det hvite hus.

– Siden 2009 har vi stått overfor en rekke utfordringer, og vi har overvunnet dem og blitt sterkere. Det er fordi vi aldri har gitt opp troen som har vært vår rettesnor siden nasjonens grunnleggelse, en overbevisning om at vi, når vi står sammen, kan gjøre dette landet til et bedre sted, skriver Obama i kunngjøringen. (©NTB)