Minst seks drept i angrep øst i Kongo

Både den kongolesiske regjeringen og FNs fredsbevarende styrke i landet (MONUSCO) anklager opprørsgruppen De allierte demokratiske styrkene (ADF) for å stå bak et to år langt blodbad i regionen. Gruppen består i hovedsak av radikale ugandiske muslimer.

– Det har vært et angrep som ADF-medlemmer har blitt klandret for nær grensen ved Nord-Kivu-provinsen, som har tatt livet av minst seks mennesker i Irumu-territoriet, sier viseguvernør for Ituri-provinsen, Pacifique Keta.

Han understreker at dødstallet er foreløpig og at sikkerheten i området har blitt styrket. Gill Gotabo, en sosial leder i Ituri, sier at 14 ble drept i angrepene, som fant sted i landsbyene Sakobo og Bialee.

Landsbyene ligger i grenseområdet mot Nord-Kivu, der ADF anklages for å ha massakrert rundt 700 mennesker. Gruppen selv har ikke påtatt seg ansvaret for noen av angrepene. (©NTB)