Ekvatorial-Guineas visepresident i fransk rettssak

Teodoro Obiang, som går under kallenavnet Teodorin og som er visepresident i Ekvatorial-Guinea, er sønn av president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Det er planlagt rettslig avhør i Frankrike mandag, men Obiangs forsvarer Emmanuel Marsigny sier han vil be om utsettelse. Forsvareren sier hans klient ikke kommer til å møte i retten mandag, og det er dessuten for kort tid til å forberede seg til saken, mener Marsigny.

Ekvatorial-Guinea mener Obiang har diplomatisk immunitet og at saken derfor bør legges på is, men Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) har satt foten ned og nektet Frankrike å gi etter for Ekvatorial-Guineas krav.

Visepresidenten risikerer opptil ti års fengsel dersom han blir kjent skyldig i å ha tatt penger fra Ekvatorial-Guineas statskasse for å kjøpe seg blant annet eiendommer, luksusbiler, en yacht og designerdresser i Frankrike. Han er tiltalt for korrupsjon, hvitvasking og underslag etter en mangeårig etterforskning.

Visepresidenten er for øvrig kjent for sin interesse for Michael Jackson-gjenstander.