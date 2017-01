Barnesoldater reddet fra gerilja i Colombia

Barna ble reddet i en militæroperasjon i en avsidesliggende region nord i landet, skriver BBC.

Myndighetene har tatt ansvar for barna, og i en uttalelse skriver forsvarsdepartementet at ELN «fortsetter å bryte internasjonale menneskerettigheter når de fortsetter med tvungen rekruttering av mindreårige».

I tillegg til de åtte barna som hadde blitt vervet til geriljaen, ble minst 12 ELN-krigere pågrepet. I tillegg ble våpen og kommunikasjonsutstyr beslaglagt.

Den nasjonale frigjøringshæren ELN (Ejército de Liberación Nacional) har vært i væpnet konflikt med myndighetene i Colombia i rundt et halvt århundre. Foreslåtte fredssamtaler har gått i stå, til tross for at regjeringen er i ferd med å implementere en fredsavtale med den større geriljagruppen FARC.

Nye fredssamtaler mellom ELN og myndighetene er planlagt i løpet av januar. (©NTB)