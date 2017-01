Åpner for EU-avstemning på Island

Ifølge Ottarr Proppe, leder for sentrum-høyrepartiet Lys framtid, har de tre partiene nærmet seg hverandre når det gjelder vanskelige spørsmål som fiskeripolitikken og Islands forhold til EU.

– Vi har nådd en viss enighet om ideer, deriblant denne, sier Proppe med referanse til Islands medlemskapsforhandlinger med EU.

Det var etter det økonomiske sammenbruddet i 2008 at Island besluttet å søke om EU-medlemskap. Men i 2015 trakk Island sin EU-søknad.

Målinger viser at et flertall av islendingene er imot EU-medlemskap, samtidig som et flertall ønsker en folkeavstemning.

Lys framtid er ett av tre partier som nå forsøker å bli enige om et felles grunnlag for en borgerlig trepartiregjering på Island. De to andre er Selvstendighetspartiet og Fornyelsespartiet. Det er andre gang at de tre partiene forsøker å danne regjering etter at valget 29. oktober endte uten en klar vinner. (©NTB)