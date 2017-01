Paven hilste på troende på Petersplassen

Paven ruslet gjennom folkemengden for å be foran julekrybben på plassen etter å ha holdt den tradisjonelle kveldsgudstjenesten inne i Peterskirken. På veien stoppet kirkelederen og tok folk i hånden og ga barn et kyss på kinnet i vinterkulden i Roma. Paven tok også imot gaver som han ga livvaktene i oppdrag å bære. Mange av de fremmøtte benyttet også anledningen til å fiske fram mobilen eller et nettbrett for å få et bilde av kirkens øverste leder.

I sin bønn ba paven de troende hjelpe unge mennesker med å finne en retning og mening i livet og påpekte paradokset i «en kultur som idoliserer ungdommen», men som likevel ikke gir plass til de unge.

– Vi har fordømt våre unge til ikke å ha noen plass i samfunnet. Vi har fortrengt den til periferien i offentligheten og tvunget dem på vandring i jakten på jobber som ikke lenger finnes eller som ikke gir noe løfter for fremtiden, sa Frans.

Han sa at verden står i gjeld til de unge, fordi de er fratatt muligheten til et verdig arbeid som gir dem mulighet til å delta i samfunnet. I stedet er de fordømt til å «banke på dører som stort sett forblir stengt».