Ni drept av selvmordsbombere i Irak

22 andre ble såret i angrepet, som fant sted i utkanten av sjiamuslimenes hellige by Najaf, rundt 160 sør for den irakiske hovedstaden.

Lørdag ble 28 mennesker drept i et selvmordsangrep mot en markedsplass i Bagdad. De ytterliggående islamistgruppen IS påtok seg ansvaret for angrepet. (©NTB)