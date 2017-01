Full canadisk pilot besvimte i cockpit

Både passasjerer, mannskap og ansatte på flyplassen reagerte på pilotens atferd og varslet myndighetene. Den 37 år gamle piloten ble pågrepet i cockpiten og tatt med ut av flyet og plassert i arresten.

To timer etter pågripelsen hadde han en promille som var tre ganger så høy som den lovlige grensen på 0,8, opplyser myndighetene.

Piloten er siktet for å ha vært beruset mens han hadde kontroll over charterflyet som skulle til Cancún i Mexico med 99 passasjerer og et mannskap på seks, inkludert den berusede piloten. En talskvinne for reiseselskapet Sunwing takker mannskapet for hvordan de håndterte «den svært uheldige saken».

En annen pilot ble hentet inn, og flyet kunne etter hvert legge ut på den planlagte nyttårsreisen til Mexico. (©NTB)