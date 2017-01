Forsker hevder Titanic var svekket av brann

Brannen svekket skroget så mye at isfjellet gjorde mye større skade enn det ellers ville ha gjort, ifølge en forsker og journalist som har jobbet med ulykken i 30 år.

Ifølge Titanic-forskeren Senan Malony viser bilder fra verftet i Belfast svarte merker på samme sted på skroget som der isfjellet traff tolv dager seinere.

Skipet hadde flere hundre tonn kull lagret under dekk som drivstoff, og Malonys teori er at det skal ha begynt å brenne. Ifølge Daily Telegraph skal brannen ha ulmet i tre uker, mens en annen avis spekulerer på om brannen fortsatte selv etter at skipet la ut på sin jomfrureise fra Southampton til New York.

Ifølge Malony forklarer den brennende lasten hvorfor det har kommet rapporter om at skipet seilte svært fort, og rederen som eide skipet skal ha gitt offiserene om bord beskjed om at de ikke måtte fortelle passasjerene om brannen.

Den offisielle undersøkelsen forkastet brann-teorien, og konkluderte med at isfjellkollisjonen alene var årsaken til forliset. (©NTB)