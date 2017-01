Dronning Elizabeth må stå over nyttårsmesse

Den 90 år gamle monarken måtte også stå over julemorgengudstjenesten samme sted, selv om hun befinner seg på Sandringham-godset der den britiske kongefamilien samles i julen.

Dronningens 95 år gamle gemal, prins Philip, har også slitt med en forkjølelse side før jul, men var likevel sprek nok til å delta under messen 1. juledag. Det er også ventet at prins Philip vil delta under nyttårsmessen.

– Dronningen føler seg ikke klar til å gå til kirke side hun fortsatt samler krefter etter en kraftig forkjølelse, heter det i kunngjøringen fra hoffet. (©NTB)