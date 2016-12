Avtale om presidentens avgang signert i Kongo

Avtalen ble undertegnet rett før midnatt på årets siste dag. Opposisjonen har også fått medhold i at det skal holdes valg innen utgangen av året. Opprinnelig ønsket Kabilas parti at valget skulle holdes omtrent halvveis ut i 2018. Uenigheten har utløst voldelige demonstrasjoner i landet. Titalls mennesker er drept i to perioder med uroligheter.

Presidenten og opposisjonen klarte ikke å blir enige om en avtale før Kabilas mandag utløp 19. desember. Etter det fortsatte forhandlingene på høygir, men ble satt på vent i julen. Med økende press om å komme fram til en enighet ble samtalene gjenopptatt torsdag. Representanter fra den katolske kirken har opptrådt som meklere. (©NTB)