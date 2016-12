Rekordmange flyktninger over Middelhavet til Italia

– Det var et rekordår for ankomster, og til tross for alt svartsyn har Italia klart dette med stor verdighet. Og det ble gjort uten noen stor europeisk solidaritet, sier ansvarlig for innvandring i det italienske innenriksdepartementet, Mario Morcone til Reuters.

I 2015 lovet EUs medlemsland å fordele 40.000 asylsøkere fra Italia til andre land, men inntil videre er kun 2.654 kommet videre til andre land. Flere land har avvist å ta imot noen.

I løpet av 2016 er det også satt en dyster rekord i antall omkomne i forsøket på å krysse Middelhavet. Nesten 5.000 har druknet på ferden, opplyste FN før jul.

Selv om antall ankomster til Italia har økt, har det totale tallet på båtflyktninger som krysser Middelhavet gått ned. Før jul anslo Den internasjonale organisasjonen for migrasjonen (IOM) at til sammen 360.000 hadde krysset Middelhavet så langt, mot nærmere én million året før. (©NTB)