Merkel forsvarer flyktningpolitikken i nyttårstale

I talen, som blir vist på tysk TV lørdag kveld, gjør Merkel det klart at hennes regjering vil ta alle nødvendige skritt for å ivareta sikkerheten i Tyskland.

Samtidig oppfordrer hun tyskerne om å holde fast i «demokratiske verdier». I sterke ordelag forsvarer hun den kontroversielle avgjørelsen i september 2015 om å åpne Tysklands grenser for flyktninger som sto fast i Ungarn. Statsministeren sier at bombingen av Aleppo det siste året har vist «hvor viktig og riktig» det har vært å tilby beskyttelse for dem som flykter fra krigens grusomheter.

Merkel sier at serien av terrorangrep i Tyskland i 2016 – senest med lastebilangrepet mot et julemarked i Berlin – for alvor har satt nasjonen på prøve. Hun lover samtidig at hennes konservative regjering vil fortsette å skjerpe landets sikkerhet neste år, og at de «så fort som mulig vil innføre tiltak på områder hvor politiske endringer eller lovendringer er nødvendige». (©NTB)