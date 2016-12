27 drept i selvmordsangrep i Bagdad

Tallet på drepte og sårede bekreftes både av en politisjef, en sykehustalsperson og innenriksdepartementet.

– Mange av ofrene var folk som jobber i butikkene på markedet. De var samlet rundt en vogn som selger frokost da eksplosjonene ble utløst, sier en av butikkeierne, Ibrahim Mohammed Ali.

Istykkerrevne klær og forvridde metallbiter lå strødd over blodpøler på bakken nær Rasheed-gata, en av hovedfartsårene gjennom Bagdad, opplyser en AFP-fotograf på stedet.

De første opplysningene gikk ut på at to veibomber hadde eksplodert tidlig lørdag morgen. Deretter sa politiet at det dreide seg om én veibombe og at en selvmordsbomber deretter sprengte seg like ved. Senere lørdag formiddag konkluderte politiet med at det var to selvmordsbombere som sto bak angrepet.

– Angrepet ble utført av to selvmordsbombere iført bombebelter, uttaler Saad Maan, en talsmann for sikkerhetsstyrkene i Bagdad. (©NTB)