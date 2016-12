SOHR: Våpenhvilen i Syria ser ut til å holde

Avtalen trådte i kraft ved midnatt natt til fredag, og kun ved landsbyen Maharda i Hama-provinsen er det i ettertid meldt om kamper.

– Harde kamper fant sted mellom partene, noe som førte til at regimestyrker måtte trekke seg tilbake fra en åskam ved Maharda, opplyser Rami Abdel-Rahman, lederen for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I andre deler av Syria har kampene opphørt, ifølge SOHR og journalister i landet. I Øst-Ghouta utenfor hovedstaden Damaskus var det fredag rolig etter at våpenhvilen trådte i kraft, melder AFPs journalist i området. Øst-Ghouta ble senest torsdag rammet av flere luftangrep.

Heller ikke ved den opprørskontrollerte byen Idlib nord i landet har det vært kamper etter at våpenhvilen trådte i kraft, ifølge AFPs journalister i byen. Idlib har heller ikke blitt rammet av luftangrep siden midnatt, ifølge journalistene.

Flesteparten av de syriske opprørsgruppene har sluttet seg til våpenhvilen, opplyste det russiske forsvarsdepartementet torsdag. Ifølge forsvarsdepartementet er de mektige gruppene Ahrar al-Sham og Jaysh al-Islam blant dem. Moskva har videre opplyst at gruppene som har signert avtalen, utgjør om lag 62.000 opprørere. (©NTB)