Obama straffer Russland, Trump vil legge saken bak seg

Torsdag kveld kunngjorde Obama en rekke diplomatiske og økonomiske reaksjoner mot Russland som straff for at landet skal ha forsøkt å blande seg inn i den amerikanske valgkampen. Blant annet har 35 russiske diplomater har fått 72 timer på seg til å forlate USA.

Kort tid senere gjorde kommende president Donald Trump det klart hva han mener om saken.

– Det er på tide for landet vårt å komme seg videre til større og bedre ting, sa Trump på en pressekonferanse i Florida.

Han lovet imidlertid å møte etterretningssjefer for å høre mer om saken.

– Uansett, for landet vårt og for det fantastiske folket vårt, kommer jeg til å møte ledere for etterretningstjenestene i neste uke for å bli oppdatert på faktaene rundt denne situasjonen, sa Trump, som tar over som president om tre uker. (©NTB)