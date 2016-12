Nobelprisvinnere krever at FN griper inn i Myanmar

I et åpent brev til FNs sikkerhetsråd skriver de 23 prisvinnerne «at en menneskelig tragedie tilsvarende etnisk rensing og forbrytelser mot menneskeheten utspiller seg i Myanmar». De kritiserer landets leder Aung San Suu Kyi – som selv har vunnet Nobels fredspris – for å ikke gjøre nok for å beskytte rohingyaene.

Blant dem som stiller seg bak oppropet er blant andre fredsprisvinnerne Desmond Tutu, Shirin Ebadi og José Ramos-Horta.

Tidligere har menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty anklaget Myanmars regjeringsstyrker for massemord, plyndring og voldtekt i sine operasjoner mot rohingyaer.

– Myanmars militære har rettet seg mot sivile rohingyaer i en følelseskald og systematisk voldskampanje. Menn, kvinner, barn, hele familier og hele byer har blitt angrepet og utsatt for overgrep, som en form for kollektiv straff, skrev Rafendi Djamin, sjef for Amnestys virksomhet i Sørøst-Asia og Stillehavet, i en uttalelse i forrige uke.

Nesten alle rohingyaer nektes statsborgerskap og har bodd i mange år under bevegelsesrestriksjoner, som mange sammenligner med apartheid. (©NTB)