Et steg på vei mot grunnlovsendring i Tyrkia

Komiteen godkjente utkastet fredag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu. Det skjer etter at komiteen har brukt ni dager på å diskutere forslaget.

Godkjenningen åpner for at nasjonalforsamlingen kan stemme over grunnlovsendringene, før forslaget deretter kan legges ut til folkeavstemning i løpet av våren 2017.

De foreslåtte grunnlovsendringene innebærer blant annet å avskaffe statsministerposten og plassere den utøvende makten hos presidenten og visepresidenten.

Endringene vil også gjøre det mulig for presidenten å være medlem av et politisk parti. President Erdogan måtte melde seg ut av sitt parti AKP da han ble president i 2014.

AKP-partiet samt det høyreorienterte tyrkiske nasjonalistpartiet MHP støtter grunnlovsendringene. Det sosialdemokratiske opposisjonspartiet CHP og det prokurdiske partiet HDP er sterkt kritiske til forslaget. (©NTB)