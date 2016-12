Beskyldninger om brudd på våpenhvilen i Syria

Kampene står mellom syriske regjeringsstyrker og opprørsgrupper, opplyser SOHR til Reuters. Eksilgruppa sier at opprørere brøt avtalen da de overtok en posisjon i provinsen Hama.

Mohammed Rasheed, en talsmann for opprørsgruppa Jaish al-Nasr, sier at det var regjeringsstyrker som først brøt avtalen ved å skyte mot områder i landsbyene Atshan og Skrik i provinsen Idlib.

Tidligere på dagen opplyste Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu at væpnede grupper som ikke overholder våpenhvileavtalen vil bli betraktet som terrorister. Ifølge russerne vil en overtredelse sidestille dem med ekstremistgruppene IS og Jabhat Fatah al-Sham, som ikke er omfattet av våpenhvilen.

Avtalen trådte i kraft ved midnatt natt til fredag og er blitt beskrevet som et mulig gjennombrudd i arbeidet for en varig fredsløsning. Russland og Tyrkia skal fungere som garantister for avtalen mellom opprørsgruppene og det syriske regimet.

– Denne sjansen må ikke gå til spille. Det er en historisk mulighet, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan da avtalen ble kjent. (©NTB)