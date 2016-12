– 40 antatte IS-medlemmer anholdt i Tyrkia

Rundt 40 personer ble anholdt av spesialstyrker i en aksjon i byen Adana sør i Tyrkia tidlig fredag morgen, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Ifølge nyhetsbyrået er de anholdte mistenkt for å tilhøre IS.

Tyrkia har opplevd en rekke bombeangrep det siste året, utført av den kurdiske PKK-geriljaen, deres avlegger TAK og den ytterliggående islamistgruppen IS. IS-angrepene oppfattes blant annet som hevn for at Tyrkia støtter opprørere som kjemper mot IS i Syria og Irak. (©NTB)