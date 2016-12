Hjem Trump med planer om 8.000 nye jobber i USA

Palm Beach (NTB-Ritzau): USAs president Donald Trump sier at mobilselskapet Sprint vil flytte 5.000 jobber tilbake til USA. I tillegg sier han at OneWeb – et nytt firma – vil ansette 3.000 personer.