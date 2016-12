Russland utelukker eksplosjon som årsak til flystyrt

– Jeg kan med sikkerhet si at det ikke fant sted noen eksplosjon om bord, sier Sergej Bainetov, som leder sikkerhetsarbeidet i det russiske flyvåpenet.

– Men terrorhandlinger er ikke nødvendigvis ensbetydende med eksplosjon, så vi avviser ikke at det kan ligge bak, legger han til.

Ifølge russiske medier tror etterforskerne, som har analysert de to svarte boksene på flyet, at styrten ble forårsaket av defekte flapser.

Russlands transportminister Maksim Sokolov bekrefter at utstyr på flyet ikke fungerte som det skulle, men han vil ikke spekulere ut over dette.

Alle de 92 som var om bord omkom da det russiske militærflyet styrtet i Svartehavet 1. juledag. Blant passasjerene var over 60 medlemmer av det russiske forsvarets kor, som var på vei til Syria for å holde nyttårskonsert for russiske styrker. (©NTB)