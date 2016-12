Kampen om Mosul fortsetter

Irakiske styrker startet torsdag den andre fasen av deres offensiv mot IS øst i Mosul. Styrkene angrep fra tre ulike hold inn mot den østlige delen av byen, hvor kampene har vært fastlåst i nær en måned, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det østlige området av byen anses som IS siste skanse i Irak. Flere deler innenfor området er nå gjenerobret av irakiske styrker, siden de med støtte av allierte militsgrupper og vestlige fly, innledet en storoffensiv for å drive IS ut av byen i midten av oktober.

I torsdagens angrep ble to broer over elven Tigris bombet i stykker for å hindre IS' fremkommelighet, ifølge den USA-ledede koalisjonen. De to broene forbinder de østlige og vestlige delen av byen. Mosul er den siste byen i Irak som er beleiret av IS. (©NTB)