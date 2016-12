Flyktninger omkom i Serbia

Stasjonsvognen med 15 mennesker veltet 220 kilometer sør for Beograd. Ulykken skjedde da smuglerbilen, som var registrert for maks fem personer, forsøkte å kjøre fra politiet. Tre personer omkom, inkludert et barn. Sjåføren stakk fra ulykkesstedet.

Det ble først meldt om 14 passasjerer, men kort tid etter ble et barn funnet et stykke unna ulykkesstedet. Barnet ble fraktet til sykehus. Fire andre barn i alderen fem til femten ble også skadd i ulykken.

To av passasjerene skal ifølge lokalt politi være afghanske. En annen passasjer sier i et intervju med lokale medier at han er fra Irak. (©NTB)