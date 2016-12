Debbie Reynolds er død

Den 84 år gamle skuespilleren, som blant annet er kjent for rollen i filmmusikalen «Singin' in the rain», falt om i sitt eget hjem onsdag og døde senere på sykehus.

– Hun ønsket å være med Carrie, sier sønnen Todd Fisher til magasinet Variety.

Reynolds dødsfall kommer bare timer etter at datteren Carrie Fisher døde etter et hjerteinfarkt i en alder av 60 år. Fisher er mest kjent for sin rolle som prinsesse Leia i «Star Wars»-filmene og døde tirsdag.

Debbie Reynolds har spilt i flere store filmer de siste 50 årene. I fjor fikk hun Æres-Oscar for sin innsats gjennom den lange skuespillerkarrieren, men var for syk til å være til stede på utdelingen. (©NTB)